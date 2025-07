Phát hiện chất cực độc trong mẫu sâu ban miêu khiến 1 người Lào Cai tử vong

Tuy nhiên, do không lấy được mẫu bệnh phẩm khi ông C. nằm viện và không khám nghiệm tử thi theo yêu cầu của gia đình nên không đủ cơ sở để xác định chính xác căn nguyên dẫn đến tử vong của ông C. mà chỉ nghi ngờ do độc tố tự nhiên Canthridin có trong sâu ban miêu.

Trước đó, ngày 9.7, ông L.V.C - người dân tộc Nùng ở thôn Cốc Chứ, xã Mường Khương - ăn cơm trưa cùng vợ là bà Pờ Thị Nhọt với các món: sâu ban miêu rang mỡ muối, thịt gà xào, dưa chuột, cơm, rượu gạo trắng. Riêng món sâu ban miêu rang chỉ có ông L.V.C ăn với khoảng 20 con.

Qua lời kể của bà Pờ Thị Nhọt, trước đây gia đình chưa từng bắt con sâu ban miêu về để ăn. Tuy nhiên, khi thấy con sâu này hút mật nhụy hoa bí, ông L.V.C nghĩ là ăn được nên đã lấy về để rang muối ăn.

Sau ăn, hơn 1 giờ ông L.V.C thấy đau bụng, buồn nôn, nôn và khó thở, tức ngực.