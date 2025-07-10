Phát hiện chấn động mặt trăng của sao Thổ có thể tồn tại sự sống

Một bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất vừa được ghi nhận. Theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature Astronomy, các nhà khoa học đã phát hiện bằng chứng mới cho thấy mặt trăng băng giá Enceladus của sao Thổ có thể ẩn chứa sự sống bên dưới lớp vỏ băng khổng lồ của nó.

Hình minh họa bề mặt Enceladus, với những mạch nước phun trào. Ảnh: ESA/Science Office

Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Stuttgart (Đức) đã phân tích những hạt băng siêu nhỏ được phun vào không gian thông qua các khe nứt trên bề mặt Enceladus.

Bằng cách sử dụng dữ liệu cũ do tàu vũ trụ Cassini của NASA thu thập trong hơn một thập kỷ, họ phát hiện rằng các hạt băng này chứa những phân tử hữu cơ phức tạp - dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy mặt trăng của sao Thổ có thể “đáp ứng mọi điều kiện cần thiết” để sự sống tồn tại.

“Có nhiều khả năng các phân tử hữu cơ mà chúng tôi tìm thấy trong dữ liệu Cassini có thể dẫn tới sự hình thành của các hợp chất liên quan đến sinh học”, Tiến sĩ Nozair Khawaja, nhà sinh vật học vũ trụ dẫn đầu nghiên cứu, chia sẻ với ScienceAlert. “Điều này làm tăng đáng kể khả năng Enceladus có thể sinh sống được”.

Bí mật của những hạt băng vũ trụ

Với nhiệt độ trung bình khoảng âm 330 độ F (tức -200 độ C), Enceladus thoạt nhìn là một nơi hoàn toàn không thể ở được. Tuy nhiên, vào năm 2005, các nhà khoa học đã phát hiện ra một đại dương khổng lồ nằm sâu dưới lớp băng dày của nó - bằng chứng là những cột nước khổng lồ bắn lên từ các vết nứt ở cực Nam của mặt trăng này.

