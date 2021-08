Phát hiện 'bóng đen' lượn quanh tổ, chim ó mẹ có quyết định sai lầm và phải trả giá đắt

Con chim mẹ đã quyết định đuổi theo 'bóng đen' này nhưng kẻ thù của nó lại rất ma mãnh, sau một lúc thì một 'bóng đen' đã đậu trước tổ chim ó. Thì ra con chim mà ó mẹ đuổi theo là quạ đen nhưng con quạ đã quay về tổ ó để tấn công chim con.

Quạ tấn công một con ó con và giết chết nó bằng cách mổ vào đầu, sau đó nó còn tấn công một con non khác nhưng con non này to lớn hơn nên đã may mắn sống sót được. Cuối cùng quạ đen tha luôn miếng cá của chim ó mẹ mang về tổ và bay đi mất.