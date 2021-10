Phát hiện Binz - Kay Trần từng kết hợp trong 1 ca khúc tục

Cụ thể, ca khúc song ca của Binz - Kay Trần mang tựa đề F*** You. Không chỉ vậy, ở phần lyrics ca khúc, phần lời của Binz có câu: "Em muốn mình là c* đ* duy nhất. Sorry anh xin phép được cười phát" cũng như câu "F*** you" được lặp đi lặp lại nhiều lần càng khiến dân mạng nổ ra tranh cãi.

Một số ý kiến cho rằng, việc sử dụng ngôn từ tục không chứng tỏ việc "cool ngầu". Hay như việc Kay Trần xuất hiện trên sân khấu này cũng nhận được lời nhận xét có chất nghệ sĩ hơn sau khi gia nhập vào công ty Sơn Tùng M-TP.



Sân khấu của cả hai khuấy đảo không khí...



... nhưng lại gây tranh cãi vì tựa đề và lyrics có phần nhạy cảm