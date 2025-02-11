Phát hiện bầy chó lông xanh bí ẩn gần nhà máy hạt nhân Chernobyl

02/11/2025 20:05

Những hình ảnh chó hoang có bộ lông xanh sáng tại khu vực cấm xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đang khiến dư luận và giới khoa học sửng sốt.