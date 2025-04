Phát hiện 9 bộ di cốt người cổ được táng theo tư thế bó gối ở Nghệ An

Ngày 22/4, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, ngày 18/3 vừa qua, Bảo tàng Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cùng các chuyên gia quốc tế đến từ Khoa Khảo cổ học và Nhân học, Đại học Quốc gia Úc, tiến hành khai quật khảo cổ học tại di chỉ Quỳnh Văn, thôn 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Các nhà khảo cổ học đang tiến hành khai quật tại di chỉ khảo cổ học Quỳnh Văn (Ảnh: Hồ Hà).

Đợt khai quật kéo dài hơn một tháng đã mang lại nhiều phát hiện chấn động. Tại hai hố khai quật có tổng diện tích 18m², các chuyên gia tìm thấy nhiều hiện vật quý có niên đại tiền sử, gồm rìu đá, mảnh tước, chày nghiền, bếp, và các mảnh xương động vật.

Những hiện vật này được xác định thuộc về cư dân cổ từng sinh sống ven biển miền Trung Việt Nam cách đây hàng nghìn năm.