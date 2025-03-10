Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, két sắt trong nhà bị xáo trộn

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến hiện trường để xác minh, kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện tại khu vực sân có hai nạn nhân tử vong trong tư thế nằm là ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa thu mua) và cháu trai là Đ.T.T. (SN 2014).

Tiếp đó, kiểm tra bên trong phòng ngủ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm thi thể của bà C.H.H. (SN 1977, là vợ của ông T.).