Phát hiện 3 người tử vong với nhiều vết thương, két sắt trong nhà bị xáo trộn

03/10/2025 17:04

Khi đến một vựa thu mua nông sản ở Đồng Nai, người dân phát hiện ba thi thể với nhiều vết thương trên người.

Sáng nay (3/10), các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an xã Đăk Nhau tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm 3 người tử vong.

15878a57 2966 4d5e 9054 fb5b681fa931.jpg
Khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, công an xã Đăk Nhau nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể trong vựa thu mua nông sản ở thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến hiện trường để xác minh, kiểm tra. Tại đây, công an phát hiện tại khu vực sân có hai nạn nhân tử vong trong tư thế nằm là ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa thu mua) và cháu trai là Đ.T.T. (SN 2014).

Tiếp đó, kiểm tra bên trong phòng ngủ, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm thi thể của bà C.H.H. (SN 1977, là vợ của ông T.).

Tại hiện trường, thi thể của các nạn nhân có nhiều vết thương, két sắt và một số vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Sự việc sau đó được thông báo đến Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra. 

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-3-nguoi-tu-vong-voi-nhieu-vet-thuong-ket-sat-trong-nha-bi-xao-tron-2448820.html
