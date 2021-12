Phát hiện 26 học sinh THCS dương tính SARS-CoV-2

Sáng 3-12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua, từ 18 giờ ngày 2-12 đến 6 giờ ngày 3-12, tỉnh Nghệ An ghi nhận 59 ca mắc Covid-19 mới tại 9 địa phương (huyện Quỳ Châu: 23, huyện Yên Thành: 15, huyện Diễn Châu: 6, huyện Nghĩa Đàn: 5, huyện Quỳnh Lưu: 4, huyện Thanh Chương: 3, huyện Hưng Nguyên: 1, thị xã (TX) Cửa Lò: 1, TX Thái Hòa: 1).



Trong đó có 37 ca cộng đồng, các trường hợp còn lại trong vùng phong tỏa hoặc đã được cách ly từ trước. Được biết, trong số 59 ca mắc mới ở Nghệ An có 16 ca có triệu chứng, 43 ca không có triệu chứng.



Trong 37 ca cộng đồng, đáng chú ý có 15 ca là các em học sinh trường THCS Tiến Thắng, huyện Quỳ Châu, Nghệ An; 11 ca là học sinh trường THCS Công Thành, huyện Yên Thành. Sau khi phát hiện các học sinh mắc Covid-19, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, truy vết những người có tiếp xúc với các ca bệnh để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly theo quy định.



Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 4.797 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 901, Nghi Lộc: 482, Quỳnh Lưu: 403, Yên Thành: 406, Diễn Châu: 293, Tân Kỳ: 260, Nam Đàn: 223, Quế Phong: 198, Hưng Nguyên: 180, TX Cửa Lò: 179, TX Hoàng Mai: 165, Con Cuông: 157, Đô Lương: 139, Nghĩa Đàn: 141, Thanh Chương: 124, Quỳ Châu: 124, Tương Dương: 112, Kỳ Sơn: 111, Quỳ Hợp: 104, Anh Sơn: 67, TX Thái Hòa: 28... Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.620 người, số bệnh nhân tử vong: 29 người. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 1.148 người.



Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An từ ngày 1-10 đến nay là 45.093 người, qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 917 ca dương tính SARS-CoV-2.