Phát hiện 2 thi thể phân hủy dưới mương nước ở Nghệ An

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi.

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Tam, công an đang điều tra để xác định danh tính nạn nhân. "Bước đầu nghi là cả 2 nạn nhân bị rơi xuống mương nước vào ban đêm", lãnh đạo xã Quỳnh Tam thông tin.