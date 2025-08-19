Phát hiện 2 thi thể phân hủy dưới mương nước ở Nghệ An

Thiện Lương| 19/08/2025 21:57

Trong lúc đi cắt cỏ, người dân ở xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An hoảng hốt phát hiện 2 thi thể đang phân hủy dưới mương nước.

Tối 19/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Văn Lam, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc có hai thi thể dưới mương nước.

Khoảng 18h cùng ngày, một người dân đi ra khu vực mương nước đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) cắt cỏ thì hốt hoảng phát hiện 2 thi thể.

Mương nước.jpg
Khu vực nơi xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Tại hiện trường, thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi.

Theo lãnh đạo xã Quỳnh Tam, công an đang điều tra để xác định danh tính nạn nhân. "Bước đầu nghi là cả 2 nạn nhân bị rơi xuống mương nước vào ban đêm", lãnh đạo xã Quỳnh Tam thông tin.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-hien-2-thi-the-phan-huy-duoi-muong-nuoc-o-nghe-an-2433818.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/phat-hien-2-thi-the-phan-huy-duoi-muong-nuoc-o-nghe-an-2433818.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Phát hiện 2 thi thể phân hủy dưới mương nước ở Nghệ An
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO