Phát hiện 11.500 hộp trà, sữa hạt 'quảng cáo công dụng quá mức'

Ngày 16/5, Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và Công an xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai kiểm tra đột xuất hai địa điểm sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc Công ty Cổ phần Thảo dược Mộc Can do Nguyễn Hữu Hoàn (sinh năm 1984, thường trú tại huyện Quốc Oai) làm giám đốc.

Kết quả kiểm tra cho thấy hàng loạt sai phạm nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm.