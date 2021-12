Phạt hành chính thầy cúng chữa "bệnh căn" làm cô gái trẻ có bầu

Your browser does not support the audio element.

Chiều 15/12, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam - cho biết, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Văn Đức Liên (SN 1969) trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi mê tín dị đoan.