Phát đồ ăn, bố trí nơi nghỉ miễn phí cho người dân xem diễu binh

Tối 29-8, chị Nguyễn Phương Thảo cùng với sáu người thân tất bật chuẩn bị 400 quả trứng, 60 kg ổi, 1.000 ly nước miễn phí để “tiếp sức” cho người dân xem diễu binh.

Để công tác chuẩn bị trên được chu đáo, chị Thảo đóng quán bán bún đậu từ chiều để cùng mọi người rửa sạch hoa quả và bắt tay vào luộc trứng. Chỉ hai tiếng sau, trà đá và hoa quả được bày ra ở một góc trên vỉa hè đường Quán Thánh để phát cho người dân qua lại.

“Chúng tôi làm công việc này từ những ngày duyệt binh đầu tiên và cảm thấy rất vui vì đã đóng góp được một phần nhỏ vào ngày hội của đất nước”- chị Thảo nói.