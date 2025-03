Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu

Trong suốt quá trình phát triển, khoa học và công nghệ luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu và có đóng góp to lớn vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam. Tiềm lực và trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam không ngừng phát triển [1].

Khoa học kỹ thuật và công nghệ đã góp phần nâng cao năng suất lao động nông nghiệp, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về lúa gạo và một số mặt hàng nông sản, thủy sản chủ lực.

Nhân tố khoa học và công nghệ đóng góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp, 38% trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.

Các nhà khoa học Việt Nam đã từng bước làm chủ các công nghệ trong các lĩnh vực như thủy điện, dầu khí, đóng tàu, vệ tinh, viễn thám, y học và vắc xin.

Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước, hoàn thiện pháp luật, tạo tiền đề cho đổi mới tư duy kinh tế, khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, bảo tồn các hệ giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Mặc dù đạt được một số thành tựu quan trọng về khoa học và công nghệ, Việt Nam đang đứng trước những thách thức của cuộc cách mạng công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới mô hình quản trị, chính sách và chiến lược phát triển quốc gia.

Cạnh tranh nước lớn đang làm phân mảnh thị trường công nghệ toàn cầu, gây ra những rào cản thương mại và chuyển giao công nghệ.

Các quốc gia phát triển đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D), giáo dục tổ hợp STEM [2] và cơ sở hạ tầng số, trong khi nhiều nước đang phát triển vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ mới, phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ nhập khẩu, không có năng lực nội địa hóa và phát triển công nghệ lõi.

Tình trạng "chảy máu chất xám" diễn ra khi các nhà khoa học tài năng từ các nước đang phát triển chuyển sang làm việc tại các nước phát triển.

Trước thực trạng này, Việt Nam đã nhìn nhận tổng thể, nghiêm túc và khách quan về những tồn tại, hạn chế để có chủ trương, quyết sách mạnh mẽ, mang tính chiến lược và cách mạng để tạo xung lực mới, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam.

Tôi mong muốn chia sẻ một số quan điểm và cách tiếp cận cụ thể như sau:

Thứ nhất, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của doanh nhân, doanh nghiệp và Nhân dân đối với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Xác định đây là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện dựa trên tất cả các lĩnh vực; được triển khai quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, nhất quán, lâu dài với những giải pháp đột phá, mang tính cách mạng. Người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực chính; nhà khoa học là nhân tố then chốt; Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ ba, thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước. Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật bảo đảm yêu cầu quản lý và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Chú trọng bảo đảm nguồn nhân lực trình độ cao cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; có cơ chế, chính sách đặc biệt về nhân tài.

Phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả"; làm giàu, khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu.

Thứ tư, phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược. Phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ Việt Nam gắn với nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chú trọng nghiên cứu cơ bản, tiến tới tự chủ và cạnh tranh về công nghệ ở một số lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, tiềm năng, lợi thế.

Thứ năm, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin cho các tổ chức và cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thưa quý vị và các bạn,