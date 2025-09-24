Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu khách quý dự Đại hội. Chúc các đại biểu chính thức - những đảng viên ưu tú được lựa chọn, tiêu biểu trong toàn Đảng bộ - sức khỏe, hạnh phúc; hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của đảng viên trong Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Hôm nay, Tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất,nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - Tổ chức đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Đây cũng là 1 trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại hội có ý nghĩa quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặt nền móng cho công tác của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương trong giai đoạn 2025-2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; đồng thời, trong Đảng bộ có thiết chế rất đặc thù, đặc biệt của hệ thống chính trị, bao gồm (cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, lý luận, đào tạo, báo, tạp chí, xuất bản), các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên. Mỗi đại hội là một đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, thực hành dân chủ, góp phần xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh. Các đồng chí cũng đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ cho công tác xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ (nhất là Báo cáo chính trị vàchương trình hành động), đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Tôi bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội và phát biểu nhấn mạnh thêm một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận tổ chức triển khai thực hiện như sau:

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ. Có thể nói chúng ta phải đối mặt với "nhiều sóng to, gió lớn", có lúc cán bộ, đảng viên băn khoăn, lo lắng. Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng đạt được những thành tựu mới, chúng ta đang hướng đến hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tạo nền tảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng. Nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá đã và đang được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, mang lại hiệu quả rõ nét, qua đó đã khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

Có thể nói, mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao; đã tham mưu kịp thời, đúng đắn, sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách lớn; tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm tốt công tác dân vận, tôn giáo, đối ngoại Đảng… Kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chế độ ta, Nhà nước, Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tôi cơ bản đồng tình với một số hạn chế mà Báo cáo chính trị của các đồng chí đã chỉ ra, như: Công tác dự báo, nắm tình hình, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu chiến lược có mặt, có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp thực tiễn, chưa giải đáp thỏa đáng một số vấn đề mới đặt ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang; sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn hình thức; công tác giám sát thường xuyên, tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ chất lượng hạn chế; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bị xử lý kỷ luật... Trong Báo cáo chính trị, các đồng chí đã chỉ ra những nhiệm vụ và giải pháp khá toàn diện và cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra và mục tiêu để thực hiện. Đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ này.

Thưa các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ này, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được khát vọng lớn lao đó, hơn bao giờ hết Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện. Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam và kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua - một lần nữa khẳng định chân lý "sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Vì vậy, vai trò và trọng trách của Đảng trong thời gian tới là rất lớn - nhân dân đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đảng - đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự hoàn thiện, tự nâng cao để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi rất cao của tình hình mới.