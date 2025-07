Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Các đồng chí cũng đã chú trọng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng phát huy cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị khóa IX. Tôi rất phấn khởi khi thấy rằng, hằng năm có trên 90% tổ chức đảng và đảng viên trong Quân đội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 96% cán bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội được các đồng chí tham mưu với Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả rất tích cực; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ kịp thời, đáp ứng yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Công tác phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, với thanh niên, phụ nữ, công đoàn, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được các đồng chí quan tâm thực hiện, đạt kết quả rất toàn diện, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân được các đồng chí chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả rất nổi bật, trở thành hình mẫu của cả nước trong tiến hành công tác dân vận. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn sát cánh cùng nhân dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là điểm tựa và giúp nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh giữa thời bình, góp phần làm ngời sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Tổng cục Chính trị đã đạt được trong những năm qua và 6 tháng đầu năm 2025.

Thưa các đồng chí,

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, rất phức tạp. Cục diện thế giới đang có sự chuyển biến theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng và phân tuyến mạnh. Các nước lớn và các trung tâm quyền lực vừa cạnh tranh gay gắt, vừa hợp tác, thỏa hiệp. Chiến tranh thương mại, xung đột quân sự, chiến tranh cục bộ diễn ra ở nhiều khu vực và có nguy cơ lan rộng. Các thách thức toàn cầu tiếp tục tác động bất lợi đến mọi quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử được kế thừa từ truyền thống dân tộc, đặc biệt qua 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước CHXHCN Việt Nam và gần 40 năm đổi mới đã đặt nền móng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Gần đây, Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách lớn, quan trọng, nhất là việc sắp xếp lại giang sơn, ban hành và triển khai thực hiện bốn nghị quyết quan trọng của Đảng, nhằm đưa đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới, hứa hẹn sẽ đạt những thành tựu mới, to lớn hơn trong những năm tới. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta hiện nay là duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tình hình đó đặt ra những trách nhiệm mới nặng nề hơn đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, cũng đặt ra một một số nội dung mới đối với công tác đảng, công tác chính trị và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân.

Trước bối cảnh mới, điều kiện mới, tôi đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tích cực nghiên cứu,tham mưu tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng Quân đội nhân dân. Trên cơ sở quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 51 ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị khóa IX, các đồng chí cần làm tốt việc tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.