Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển” thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội. Qua đó khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thống nhất tư tưởng, hành động tạo nên nền tảng chất thép của Quân đội; nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng, với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và nhu cầu bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân; hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt của Quân đội.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Chương trình hành động, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 với sự nhất trí 100% của các đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã lựa chọn và bầu Đoàn đại biểu gồm 45 đồng chí và 16 đại biểu đương nhiên thay mặt Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội cũng tham gia nhiều ý kiến có giá trị đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng với sự bổ sung, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng. Đây chính là sự thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu đối với Đại hội XIV của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng của dân tộc.

Những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Với những kết quả đạt được, chúng ta vui mừng thông báo với toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân cả nước: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công rất tốt đẹp.