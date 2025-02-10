Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Thưa Đoàn Chủ tịch,
Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,
Thưa Đại hội,
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển” thể hiện trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội. Qua đó khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, gương mẫu, thống nhất tư tưởng, hành động tạo nên nền tảng chất thép của Quân đội; nhiều lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng, với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại và nhu cầu bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân; hoàn thành nhiều nhiệm vụ đặc biệt của Quân đội.
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Chương trình hành động, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030 với sự nhất trí 100% của các đại biểu tham dự Đại hội. Đại hội đã lựa chọn và bầu Đoàn đại biểu gồm 45 đồng chí và 16 đại biểu đương nhiên thay mặt Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội cũng tham gia nhiều ý kiến có giá trị đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng với sự bổ sung, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng. Đây chính là sự thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao của các đại biểu đối với Đại hội XIV của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng của dân tộc.
Những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, Đại hội đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Với những kết quả đạt được, chúng ta vui mừng thông báo với toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân cả nước: Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công rất tốt đẹp.
|Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: VIỆT TRUNG
Thành công của Đại hội là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Quân ủy Trung ương và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự đóng góp công sức, trí tuệ của các cấp, các ngành và của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân; sự dõi theo và dành những tình cảm quý báu của nhân dân cả nước; đặc biệt, là sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội.
Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dự và động viên Đại hội.
Đại hội nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác, lao động sản xuất. Đại hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng để Quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nên những chiến công xuất sắc.
Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận các cơ quan, tiểu ban, đội ngũ cán bộ giúp việc đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tham mưu với Quân ủy Trung ương làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội. Biểu dương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu đến với Đại hội. Hoan nghênh và cảm ơn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương, Quân đội đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội.
Thưa các đồng chí!
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII biểu thị sự thống nhất cao về ý chí, niềm tin của Đảng bộ Quân đội và toàn quân; là động lực mạnh mẽ cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức xây dựng Quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa, hiện đại hóa ở từng sĩ quan chỉ huy, mỗi chiến sĩ, từng đơn vị, từng quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn, hiện đại hóa toàn quân; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với ý chí quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất, sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả Đại hội; tiến hành thật chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động ở từng cấp, triển khai thực hiện thật bài bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; đưa ngay Nghị quyết vào các đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm cho Nghị quyết thực sự có sức sống, bảo đảm những chủ trương, quyết sách của Đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế bằng những thành quả tốt đẹp nhất, sinh động nhất, hiệu quả nhất.
Trong niềm phấn khởi về thành công của Đại hội, tôi tuyên bố: Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chúc các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể đại biểu tham dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí!