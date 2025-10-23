Phạt 25 triệu đồng công ty dùng 'chân dài' quảng cáo cờ bạc ở sân Pickleball

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TPHCM) đã phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương tiến hành kiểm tra tại cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bảng quảng cáo đứng và sự xuất hiện của sáu người mẫu nữ mặc váy trắng. Các hình ảnh in trên bảng quảng cáo và logo trên trang phục của người mẫu đều liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến. Đây là những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định.