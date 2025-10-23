Phạt 25 triệu đồng công ty dùng 'chân dài' quảng cáo cờ bạc ở sân Pickleball

Đàm Đệ | 23/10/2025 16:36

Một công ty ở TPHCM vừa bị xử phạt 25 triệu đồng vì đặt bảng quảng cáo có chứa hình ảnh liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến.

Ngày 23/10, Công an TPHCM cho biết, UBND phường Xóm Chiếu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH KVN với số tiền 25 triệu đồng.

Mức phạt được áp dụng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về việc không thông báo nội dung, số lượng bảng quảng cáo, thời gian, địa điểm thực hiện quảng cáo, theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

quang cao co bac.png
Cơ quan chức năng làm việc với đại diện Công ty TNHH KVN. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TPHCM) đã phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu và Phòng Văn hóa - Xã hội địa phương tiến hành kiểm tra tại cụm sân Pickleball trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện bốn bảng quảng cáo đứng và sự xuất hiện của sáu người mẫu nữ mặc váy trắng. Các hình ảnh in trên bảng quảng cáo và logo trên trang phục của người mẫu đều liên quan đến các trang mạng cờ bạc, cá độ trực tuyến. Đây là những dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh trong lĩnh vực thể thao cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về quảng cáo và tổ chức giải thể thao, nhằm bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, đúng quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/phat-25-trieu-dong-cong-ty-dung-chan-dai-quang-cao-co-bac-o-san-pickleball-2455680.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/phat-25-trieu-dong-cong-ty-dung-chan-dai-quang-cao-co-bac-o-san-pickleball-2455680.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Pháp luật
            Phạt 25 triệu đồng công ty dùng 'chân dài' quảng cáo cờ bạc ở sân Pickleball
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO