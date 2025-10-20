Pháp truy lùng nhóm tội phạm đánh cắp báu vật hoàng gia tại bảo tàng Louvre

Tuyên bố trên mạng xã hội X liên quan đến vụ trộm ở bảo tàng Louvre, một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới với nhiều tác phẩm nghệ thuật vô giá, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh vụ đánh cắp là một hành động nhắm vào di sản và lịch sử. Ông Macron khẳng định các tác phẩm sẽ được thu hồi và những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra xét xử.

Tổng thống Pháp cho biết thêm mọi biện pháp cần thiết đang được triển khai dưới sự chỉ đạo của văn phòng công tố Thủ đô Paris, bao gồm cả dự án Louvre Nouvelle Renaissance, được khởi động từ tháng 01, tập trung vào việc tăng cường an ninh và đảm bảo công tác bảo tồn, bảo vệ các giá trị văn hóa của bảo tàng.

Trước đó vào lúc 9h30 sáng ngày 19/10 theo giờ địa phương, tại bảo tàng Louvre đã xảy ra một vụ trộm hy hữu. Lực lượng chức năng cho biết các hung thủ đã đánh cắp nhiều hiện vật chỉ trong vòng 7 phút ngắn ngủi.

Trong quá trình gây án, 4 nghi phạm đã lấy đi 9 hiện vật vô giá, bao gồm vương miện, vòng cổ, đôi bông tai của Nữ hoàng Marie-Amélie, Nữ hoàng Hortense và Hoàng hậu Eugénie. Chuông báo động được kích hoạt lúc 9h37 sáng. Nhóm tội phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường qua lối cửa sổ, sử dụng lại thang máy chở hàng để xuống và tẩu thoát bằng xe tay ga vào lúc 9h38 sáng.

Trong lúc tháo chạy, các đối tượng đã làm rơi một trong hai vương miện của Hoàng hậu Eugénie, chiếc vương miện có gắn 1.350 viên kim cương, xuống chân ban công. Hiện vật này bị hư hỏng do va chạm với mặt đất và hiện đang được giám định mức độ hư hại.

Tiếp tục điều tra, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết một trong các đối tượng đã vứt lại chiếc áo khoác vàng mà hắn mặc, hiện chiếc áo đã nằm trong tay các điều tra viên, đồng thời nhấn mạnh khoảng 60 điều tra viên đã được huy động để truy xét vụ án, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trong việc truy tìm thủ phạm.

Chính quyền Pháp đã phát lệnh truy lùng đặc biệt với 4 đối tượng thực hiện vụ trộm cùng 8 hiện vật bị lấy đi, tất cả đều có niên đại từ thế kỷ 19. Đặc biệt, chiếc vương miện thứ hai của Hoàng hậu Eugénie có chứa gần 2.000 viên kim cương, làm tăng thêm giá trị và tính chất nghiêm trọng của vụ trộm.

Anh Laurent Prioner, người dân Thủ đô Paris vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ trộm: "Thật khó tin khi nghĩ rằng có thể đánh cắp vương miện của Hoàng hậu Pháp với một chiếc giỏ, trèo lên, đập vỡ cửa sổ rồi lấy chúng và trốn thoát giữa Thủ đô Paris".

Nhận định này cho thấy sự lo ngại của công chúng trước hành động táo bạo của nhóm tội phạm. Việc một biểu tượng văn hóa quan trọng của Pháp bị đánh cắp ngay tại trung tâm thành phố cũng làm dấy lên nhiều nghi vấn về mức độ an toàn đối với các di sản quốc gia. Sự việc cũng đặt ra yêu cầu đánh giá lại tính hiệu quả của hệ thống an ninh hiện có tại bảo tàng Louvre và đề cập đến những thách thức mới trong công tác bảo tồn các giá trị lịch sử trước các hình thức tội phạm ngày càng tinh vi.