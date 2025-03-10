Pháp: Phát triển thuốc xịt mũi chống cúm từ đường, 'đánh lừa' virus

Công ty khởi nghiệp AIS Biotech, được thành lập năm 2023 và chuyên về công nghệ sinh học ứng dụng cho phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, vừa công bố dự án phát triển thuốc xịt mũi chống cúm từ đường.

Một giải pháp phòng ngừa cúm hoàn toàn mới đang được nghiên cứu tại Grenoble, thành phố miền Đông Nam nước Pháp.

Theo tờ Essor Isère (Pháp), doanh nghiệp trẻ này đã huy động thành công vốn đầu tư từ nhiều nguồn. Đây là vòng gọi vốn đầu tiên của AIS Biotech, mở đường cho giai đoạn phát triển sản phẩm chiến lược.

Điểm đặc biệt của loại thuốc xịt trên nằm ở phương pháp khoa học mà nhóm nghiên cứu theo đuổi trong hơn 25 năm qua tại Trung tâm nghiên cứu về các đại phân tử thực vật (Cermav).

Các nhà khoa học tại đây đã biến đổi gene vi khuẩn để tạo ra những chuỗi đường phức hợp có khả năng “đánh lừa” virus gây bệnh.