Pháp luật và lòng trắc ẩn

Tuy nhiên, không cần đến máy quay, Caprio đã luôn xét xử theo hướng thấu tình đạt lý kể từ ngày đầu tiên ông trở thành thẩm phán hạt Providence. Nếu như câu chuyện Alyssa Supriano trồng cây chuối trong phòng xử án khiến ai cũng phải bật cười, thì không ít lần Caprio làm tất cả bật khóc. Vị thẩm phán 85 tuổi thường xuyên gây bất ngờ cho các bị cáo, bởi ông rất chăm chú lắng nghe câu chuyện họ nói.

Tháng 8 vừa rồi, Yanelle Goran phải hầu tòa lần đầu tiên trong đời ở hạt Providence vì lỗi đỗ xe qua đêm bốn lần trong tháng. Cô gái trẻ không thanh minh gì về lỗi lầm mình mắc phải, bởi cô biết việc mình làm là phạm pháp. Yanelle chỉ yêu cầu thay vì phải đóng tiền phạt ngay lập tức, liệu tòa có thể hoãn sang tháng 10 cho cô được không.

"Xe của tôi chưa đăng ký, thế nên chưa thể thanh toán tự động. Kính mong tòa hoãn nộp phạt đến tháng 10 bởi đó là lúc tôi bắt đầu đi làm và có lương", Yanelle nói. Trao đổi thêm với cô gái trẻ, Caprio mới biết Yanelle là một bà mẹ đơn thân có cô con gái mới 10 tháng tuổi. Trong lúc Yanelle hầu tòa, cô phải để con gái ở nhà mà không có ai chăm sóc.

Caprio truyền đạt từng lời đến bồi thẩm đoàn để tìm giải pháp cho trường hợp của Yanelle. "Tôi chắc chắn không thể một mình nuôi con, nhất là một đứa nhỏ mới 10 tháng tuổi. Cô ấy đang lâm vào cảnh bần cùng", vị công tố viên có tên Quinn trả lời ông. Lúc này, Yanelle mới biết phiên tòa được phát sóng và gây quỹ trực tiếp để mọi người có thể giúp đỡ cô. Từ chỗ tưởng như phải nộp phạt 400 USD, Yanelle có 50 USD mang về từ những nhà hảo tâm tại tòa.

Tài và tâm