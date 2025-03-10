Pháp đóng cửa tháp Eiffel do làn sóng đình công phản đối cắt giảm chi tiêu

03/10/2025 11:44

Ngày 2/10, nước Pháp lại một lần nữa chứng kiến làn sóng đình công và biểu tình quy mô lớn trên toàn quốc, do các công đoàn lớn phát động.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, đã có hơn 195.000 người tham gia biểu tình tại hơn 200 thành phố và thị trấn trên khắp nước Pháp để phản đối các biện pháp tiết kiệm cắt giảm nợ công.

Tại thủ đô Paris, hàng chục nghìn công nhân, sinh viên và người về hưu tập trung tại Quảng trường Place d’Italie và bắt đầu cuộc tuần hành. Nhiều cơ sở hạ tầng và dịch vụ công như trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông công cộng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

phap dong cua thap eiffel do lan song dinh cong phan doi cat giam chi tieu hinh anh 1
Theo Bộ Nội vụ Pháp, đã có hơn 195.000 người tham gia biểu tình tại hơn 200 thành phố và thị trấn trên khắp nước Pháp - Ảnh: France Info

Đáng chú ý, biểu tượng nổi tiếng của nước Pháp – tháp Eiffel đã phải thông báo đóng cửa với du khách do ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc đình công. Tại các thành phố lớn khác như Lyon, Marseilles và Rennes… đều chứng kiến các cuộc tuần hành lớn, với sự tham gia của hàng nghìn người.

Các công đoàn chỉ trích dự thảo ngân sách do chính phủ tiền nhiệm đưa ra, trong đó có việc đóng băng phúc lợi xã hội và nhiều biện pháp tiết kiệm chi tiêu khác. Theo họ, những biện pháp này sẽ làm suy giảm sức mua của người lao động có thu nhập thấp và tầng lớp trung lưu, vốn đang chịu áp lực từ lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao. Ngoài việc yêu cầu hủy bỏ chính sách “thắt lưng buộc bụng”, các công đoàn còn kêu gọi đánh thuế cao hơn đối với giới siêu giàu để bù đắp nguồn thu ngân sách.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau cho biết đã triển khai khoảng 76.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh trật tự.

Các chuyên gia dự báo tình hình có thể tiếp tục leo thang trong những tuần tới. Nước Pháp đứng trước nguy cơ bước vào một mùa thu – đông đầy bất ổn trong bối cảnh Chính phủ của tân Thủ tướng Sébastien Lecornu vẫn chưa công bố chi tiết kế hoạch ngân sách và hoàn tất việc bổ nhiệm Nội các mới.

