Pháo đã xóa 'Sự nghiệp chướng'

MV Cao ốc 20 của Bray - Đạt G ẩn hôm 29/10 nhưng lại được mở lại sau đó vài tiếng.

Bên cạnh đó, khán giả đã không còn tìm thấy ca khúc Miền mộng mị - bản remake (làm lại) trên kênh YouTube của GDucky, phát hành hồi tháng 10/2024. Đó cũng là tình trạng tương tự của CLME (Hoàng Tôn - Andree - Tinle) khi ca khúc này hiện tại còn nhiều bản remix.

Trước đó, nhiều ca sĩ, rapper trẻ bị điểm tên khi có những sản phẩm âm nhạc thể hiện ngôn ngữ cẩu thả, không trong sáng, thiếu văn minh.

Trong ngày 29/10, ca sĩ Jack cho biết đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, nhận trách nhiệm khi sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm. Ca sĩ nói sẽ rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo, đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động. Jack gửi lời xin lỗi và mong khán giả thông cảm.

Sau công văn chấn chỉnh ca từ lệch chuẩn của cơ quan chức năng, nhiều nghệ sĩ chủ động ẩn sản phẩm âm nhạc có nội dung ăn chơi, ca từ nhạy cảm. Theo đó, SpaceSpeakers Label (SS Label) cho hay họ đã ẩn một số ca khúc cũ của Binz, Soobin và Rhymastic như Luật anh, Nguyên team đi vào hết, They said, Thôi anh không chơi, Krazy, Vẽ khói, SS Swag, Chưa từng cheer ly, nhằm phù hợp với định hướng mới.