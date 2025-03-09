Phản ứng sốc của anh chồng với vợ sau khi bị 'tóm sống' ngoại tình lúc đưa bồ đi xem diễu binh

Một trong những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội mới đây chính là khoảnh khắc người đàn ông liên tục quạt mát cho bạn gái ngủ khi cả 2 đi xem diễu binh.

“Đôi này đáng yêu lắm, các dì các mẹ xung quanh đều xuýt xoa lấy chồng phải lấy người như thế. Tay ông ấy chưa bao giờ ngừng quạt cho bạn nữ, vỗ về, đấm vai xoa lưng, bảo vệ level max luôn á. 3h sáng bạn nữ dậy còn tay quạt tay cầm đèn cho bạn nữ makeup”, trích bài đăng từ clip.

Dưới phần bình luận, không ít netizen đã vào "xin vía" để sau này có người yêu, có chồng tâm lý như thế này.