Phản ứng sốc của anh chồng với vợ sau khi bị 'tóm sống' ngoại tình lúc đưa bồ đi xem diễu binh

Một trong những hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội mới đây chính là khoảnh khắc người đàn ông liên tục quạt mát cho bạn gái ngủ khi cả 2 đi xem diễu binh.
“Đôi này đáng yêu lắm, các dì các mẹ xung quanh đều xuýt xoa lấy chồng phải lấy người như thế. Tay ông ấy chưa bao giờ ngừng quạt cho bạn nữ, vỗ về, đấm vai xoa lưng, bảo vệ level max luôn á. 3h sáng bạn nữ dậy còn tay quạt tay cầm đèn cho bạn nữ makeup”, trích bài đăng từ clip.
Dưới phần bình luận, không ít netizen đã vào "xin vía" để sau này có người yêu, có chồng tâm lý như thế này.
Tưởng chừng đây sẽ là một câu chuyện ngôn tình viral trên mạng xã hội nhưng không lâu sau đó, netizen phát hiện ra rằng nam chính trong clip đã có gia đình và cô gái trong video lại không phải chị vợ.
Sự việc diễn biến căng thẳng hơn khi không lâu sau , chị vợ tên H. cũng lên tiếng. Chị cho hay: "Xin chào quý vị. Mình cần tìm bạn đăng bài viết cũng như bạn nữ trong ảnh liên hệ với mình.
Xin đính chính đây là chồng hợp pháp của em. Chồng em thì bạn bè ai cũng biết. Chúng em kết hôn được hơn 1 năm và em mới sinh con gái đầu lòng, hiện đang ở cữ. Nhờ mọi người chia sẻ giúp em để tránh các bạn nữ khác nhẹ dạ cả tin bị lừa dối".
Ngay khi sự việc gây xôn xao, chị H., đã có những chia sẻ trên tờ Phụ Nữ Số. Chị tiết lộ, khi sự việc vỡ lở, vợ chồng chị có liên lạc với nhau và anh này tuyên bố: “Thích thì ly hôn đi” vì “không cần gì nữa, đã mất hết mọi thứ rồi”.
Về phần mình, H. xác định không có gì nuối tiếc, sẵn sàng ly hôn vì đã có đầy đủ bằng chứng, tin nhắn cũng như các hình ảnh về việc chồng ngoại tình.
Tâm sự về chuyện tình cảm, chị cho hay cả 2 là bạn từ thời cấp 3 nhưng sau đó chia tay. Sau này, chồng chị H. kết hôn với người phụ nữ khác nhưng vì cuộc sống không êm đẹp nên đã ly hôn. Lúc này, H. và chồng đã quyết định quay lại, cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc.
Nhưng đời chẳng như mơ khi về chung nhà được một thời gian, H. đã phát hiện chồng ngoại tình khi chị đang mang thai. Lúc này, anh chồng cũng nhắn tin bày tỏ sự hối hận do "trót dại". Vì muốn con có bố, không muốn bố mẹ 2 bên lo lắng nên chị nhẫn nhịn chịu đựng.
"Từ khi sinh con ra, anh ấy chỉ về ở với con đúng 5 ngày đầu sau đó đi Hà Nội luôn. Lúc đó anh rằng mỗi ngày sẽ gửi cho vợ 500k nhưng không thực hiện. Thay vào đó, anh này xin tiền bố mẹ đẻ, vay tiền bố mẹ vợ, xin tiền vợ, còn đòi tiêu cả tiền bỉm sữa của con", chị H., kể.
Chị H., cho biết rất sốc và buồn khi trong khoảng thời gian ngắn 2 lần phát hiện chồng ngoại tình. Hiện sự việc đang gây chú ý lớn.