Phản ứng phụ có thể gặp khi chữa ung thư bằng liệu pháp miễn dịch

Những thuốc này hoạt động bằng cách tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể để chống lại các tế bào ác tính, điều trị một số bệnh ung thư. Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch có thể sử dụng đơn thuần hoặc phối hợp cùng với hóa trị.

Theo Viện Ung thư Quốc gia, Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch hoạt động theo cách khác so với hóa trị truyền thống, có thể gây ra những tác dụng không mong muốn, và điều quan trọng là bệnh nhân phải nhận biết được các tác dụng phụ có thể xảy ra đó. Bất kể ung thư ở cơ quan bộ phận nào, các tác dụng phụ do thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch có thể ảnh hưởng tới toàn thân, các tác dụng phụ có thể xuất hiện nhanh chóng ngay sau khi bắt đầu điều trị, trong vòng vài tháng đầu tiên, hoặc thậm chí sau cả khi kết thúc điều trị. Nhiều loại tác dụng phụ có thể xảy ra do những nguyên nhân khác nhau dẫn tới cách điều trị là khác nhau. Vì vậy, hãy báo với nhân viên y tế về việc bệnh nhân đã hoặc đang dùng liệu pháp miễn dịch.

Thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch (Immune Checkpoint Inhibitors) là một thuốc mới đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư (Ảnh minh họa).

Bệnh nhân có thể có nhiều khả năng gặp tác dụng phụ hơn nếu được điều trị bằng hai loại thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch trở lên, hoặc được phối hợp điều trị với thuốc điều trị ung thư khác. Nhiều tác dụng phụ được điều trị bằng corticosteroid hoặc thuốc ức chế miễn dịch khác để giúp kiểm soát tác dụng không mong muốn mà bạn gặp phải.

Một số tác dụng phụ bệnh nhân thường gặp khi điều trị bằng thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch: