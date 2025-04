Phản ứng mới của Thùy Tiên

Thùy Tiên có động thái khóa hết toàn bộ trang cá nhân sau vụ fanpage hơn 20 triệu người thích của Dior xóa hình ảnh của cô trong bài viết ngày 5/3. Hãng thời trang xa xỉ cũng gỡ tag tài khoản "Nguyễn Thúc Thùy Tiên" lúc 15h42 ngày 7/4.

Thùy Tiên trước đó được giới thiệu là Friend of House (bạn thân thương hiệu) của Dior. Hình ảnh cô dự sự kiện của hãng thời trang xa xỉ tại Paris Fashion Week, Pháp ngày 4/3 nhận được nhiều sự chú ý.

Sáng 9/4, Launchmetrics thống kê giá trị tác động truyền thông (Media Impact Value - MIV) của Thùy Tiên khi lần đầu dự Paris Fashion Week với vai trò Friend of the House là 1,8 triệu USD. Thùy Tiên tạo giá trị truyền thông cao nhất thuộc bảng xếp hạng Influencers vượt qua nhiều tên tuổi quốc tế như Mariam Mohammad, Jimmy Donaldson, Camila Coelho...