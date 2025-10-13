Phản ứng của Ngân Collagen khi liên tục bị 'réo' tên trong vụ Ngân 98 bị bắt

Ngân Collagen là một trong những gương mặt có tiếng của giới bán hàng online. Trước đó, cô khoe bản thân người sáng lập và điều hành một thương hiệu mỹ phẩm. Trên các trang mạng xã hội, Ngân Collagen thường khoe sự giàu có nhờ công việc kinh doanh. Cô sống trong cơ ngơi rộng như resort với đầy đủ tiện ích, đẳng cấp 5 sao.

Phú bà này và chồng từng gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia căn biệt thự tại Cần Thơ. Theo chia sẻ, tòa nhà được xây dựng trên diện tích 1000m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện. Theo nữ đại gia, ngôi nhà được thiết kế kết hợp giữa các loại gỗ. Thêm vào đó, điểm nhấn của nội thất trong nhà cũng được phủ vàng, đá quý.

Ngân Collagen thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội.

Khu vực sảnh, phòng khách và bàn ăn có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, đá quý vì đó là sở thích của chồng Bích Ngân. Nhiều món đồ nội thất được 2 vợ chồng sang nước ngoài tuyển chọn, mời đội ngũ thi công và lắp đặt về Việt Nam làm việc.

Cô còn chia sẻ bản thân sở hữu trong tay hơn 200 chiếc túi hiệu đến từ các thương hiệu đình đám. Nữ đại gia từng gây sốc khi đập hộp cùng một lúc mấy chục chiếc túi xách hàng hiệu. Những sản phẩm này được Ngân Collagen “chốt đơn” khi tranh thủ ghé một số store cao cấp trong dịp đi công tác tại Trung Quốc.

Vì có nhiều phụ kiện đắt tiền, cô phải thuê người đến bảo dưỡng, lau dọn tránh việc hư hỏng đồ đạc. Ngoài ra, Ngân Collagen thường xuất hiện bên bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, bao gồm Range Rover, Maybach, Porsche...