Phản ứng của Ngân Collagen khi liên tục bị 'réo' tên trong vụ Ngân 98 bị bắt

Thông tin trên báo chí, ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Sự việc được công bố, cư dân mạng bàn tán xôn xao bởi Ngân 98 là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu loạt tài khoản từ Facebook đến Tiktok có cả triệu người theo dõi.
Đến đây, một nhân vật liên tục bị réo tên vào drama của Ngân 98 chính là Ngân Collagen (tên thật Trần Thị Bích Ngân, SN 1995, đến từ Cần Thơ). Bởi trước đó, 2 hot girl bán hàng online liên tục có những màn "combat" nhau cực gắt trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm giảm cân do Ngân 98 kinh doanh.
"Dạo" quanh một vòng trên loạt tài khoản mạng xã hội của Ngân Collagen thởi điểm hiện tại, cô rất chăm chỉ đăng tải các bài viết liên quan đến tình hình kinh doanh cũng như cuộc sống thường ngày.
Dưới mỗi bài đăng, cư dân mạng liên tục nhắc đến các thông tin Ngân 98 bị bắt. Tuy nhiên, phía "phú bà" Cần Thơ không có bất cứ phản hồi nào.
Ngân Collagen là một trong những gương mặt có tiếng của giới bán hàng online. Trước đó, cô khoe bản thân người sáng lập và điều hành một thương hiệu mỹ phẩm. Trên các trang mạng xã hội, Ngân Collagen thường khoe sự giàu có nhờ công việc kinh doanh. Cô sống trong cơ ngơi rộng như resort với đầy đủ tiện ích, đẳng cấp 5 sao.
Phú bà này và chồng từng gây xôn xao khi tổ chức tiệc tân gia căn biệt thự tại Cần Thơ. Theo chia sẻ, tòa nhà được xây dựng trên diện tích 1000m2, mất 5 năm mới có thể hoàn thiện. Theo nữ đại gia, ngôi nhà được thiết kế kết hợp giữa các loại gỗ. Thêm vào đó, điểm nhấn của nội thất trong nhà cũng được phủ vàng, đá quý.
Khu vực sảnh, phòng khách và bàn ăn có rất nhiều đồ trang trí bằng ngọc, đá quý vì đó là sở thích của chồng Bích Ngân. Nhiều món đồ nội thất được 2 vợ chồng sang nước ngoài tuyển chọn, mời đội ngũ thi công và lắp đặt về Việt Nam làm việc.
Cô còn chia sẻ bản thân sở hữu trong tay hơn 200 chiếc túi hiệu đến từ các thương hiệu đình đám. Nữ đại gia từng gây sốc khi đập hộp cùng một lúc mấy chục chiếc túi xách hàng hiệu. Những sản phẩm này được Ngân Collagen “chốt đơn” khi tranh thủ ghé một số store cao cấp trong dịp đi công tác tại Trung Quốc.
Vì có nhiều phụ kiện đắt tiền, cô phải thuê người đến bảo dưỡng, lau dọn tránh việc hư hỏng đồ đạc. Ngoài ra, Ngân Collagen thường xuất hiện bên bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ, bao gồm Range Rover, Maybach, Porsche...