Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

Trong những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm tranh cãi tại Miss Grand International 2025. Ban đầu, người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có tinh thần "máu chiến" với năng lượng tích cực, tự tin. Tuy nhiên, từ khi nhập cuộc, cô liên tục gây thất vọng khi để lộ điểm yếu về khả năng ngoại ngữ, thái độ chưa phù hợp.

Đỉnh điểm là rạng sáng 5/10, ngay trên sóng livestream của bạn cùng phòng, Yến Nhi còn gây sốc khi để lọt nhiều phát ngôn thiếu kiểm soát. Thậm chí, đoạn hội thoại của Yến Nhi còn dấy lên nghi vấn cô đang đề cập đến việc công ty chủ quản không đầu tư cho mình khi thi quốc tế.

Vụ việc liên quan đến Hoa hậu Yến Nhi vẫn đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn sắc đẹp. Trong diễn biến mới nhất, trên kênh TikTok, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty chủ quản đang quản lý Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã trả lời bình luận được cho là nhắc tới lùm xùm của cô.