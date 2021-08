Phản ứng bất ngờ của em chồng Hà Tăng khi bị mượn ảnh mạo danh đi lừa đảo

Ngoài việc truy tìm kẻ lừa đảo, em chồng Hà Tăng còn cảnh báo đến cư dân mạng rằng: "Good looks should not be the reason why you should trust someone through the internet. Please do research about anyone you deal with, even if they are handsome." (tạm dịch: Đẹp trai không phải là lý do bạn tin vào ai đó trên internet. Làm ơn tìm hiểu về người mà bạn giao thiệp cùng, kể cả là họ có đẹp trai đi chăng nữa).