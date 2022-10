Phần trình diễn của O Sen tại Ca Sĩ Mặt Nạ bị lộ gây tranh cãi

Trình diễn bùng nổ là thế, tuy nhiên mới đây, cư dân mạng đang truyền tay 1 đoạn clip ngắn ghi lại 1 đoạn phần trình diễn trực tiếp của O Sen tại sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ. Đáng nói, nhiều người còn chỉ ra rằng phần âm thanh và giọng hát của O Sen ở bản fancam không được "mượt" và "sáng" như đã được lên sóng. Đoạn clip hiện đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên MXH.

Clip ngắn ghi lại 1 đoạn phần trình diễn trực tiếp của O Sen tại sân khấu Ca Sĩ Mặt Nạ

Cụ thể, trong đoạn clip so sánh, ở cùng 1 câu hát nhưng dễ dàng nhận ra rằng ở phần trình diễn được phát sóng, giọng hát của O Sen đã được điều chỉnh để tránh những tạp âm và “sáng” hơn bản fancam. Nhưng điều này cũng dễ dàng bắt gặp ở các chương trình âm nhạc, nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khán giả, ekip thường không mang “nguyên xi” bản live để phát sóng mà phải qua 1 giai đoạn hiệu chỉnh. Và trường hợp của O Sen phụ thuộc nhiều vào việc cảm nhận của từng khán giả, không ít ý kiến cũng cho rằng ở bản fancam còn nghe hay hơn.



Ảnh: Ca Sĩ Mặt Nạ