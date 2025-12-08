Phẫn nộ vụ chồng ung thư phát hiện tài khoản hơn 3 tỷ đồng bị vợ rút sạch

Theo Sohu, anh Đổng Tường sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo tại Hồ Nam (Trung Quốc). Bỏ học sớm, anh rời quê, đi làm trong một nhà máy điện tử. Một thời gian sau, anh trở về quê chăm sóc cha mẹ già yếu.

Qua mai mối, anh kết hôn với chị Giang Tiểu Linh và có 2 con, gồm 1 trai và 1 gái.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, áp lực kinh tế ngày càng lớn. Để cải thiện thu nhập, Đổng Tường học lái xe tải, ngày đêm bươn chải tích cóp. Sau nhiều năm, anh dành dụm được hơn 100.000 NDT (khoảng 360 triệu đồng).

Tuy nhiên, hôn nhân của anh và vợ lại không êm đềm. Sau một thời gian chung sống, tình cảm vợ chồng rạn nứt vì chị Linh không đi làm, chỉ ở nhà chăm con nhưng ngày càng lười biếng và thờ ơ với gia đình.