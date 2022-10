Phẫn nộ người nhặt được điện thoại, chuộc 1 triệu không lấy quyết đòi lên 2

"Đây là chị nhặt được chứ chị không hề lấy, không ăn trộm ăn cắp gì. Kể cả gọi công an tới cũng không làm gì được chị đâu", người này còn thách thức.

Cuối cùng cuộc mặc cả cũng chốt xong, chủ nhân của chiếc điện thoại đã phải mất 2 triệu đồng cho bà cô này.

Đoạn clip sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã thú hút sự chú ý của dư luận, nhận được phản ứng dữ dội với những bình luận chỉ trích gay gắt.

Hầu hết mọi người cho rằng, người phụ nữ này vô cùng tham lam khi nhặt được của rơi vẫn ngang nhiên đòi tiền chuộc, dù chủ nhân đã ngỏ ý cảm ơn.