Phẫn nộ đôi nam nữ dàn cảnh mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

Ngày 24-9, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một đôi nam nữ tới mua hàng rồi cướp điện thoại của người bán hàng là một phụ nữ khuyết tật trung niên.

Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An) vào ngày 21-9. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu nhân văn của đôi nam nữ đi xe máy.