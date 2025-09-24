Phẫn nộ đôi nam nữ dàn cảnh mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

24/09/2025 10:11

Nhiều người phẫn nộ trước hành vi thiếu nhân văn của đôi nam nữ đi xe máy ở Tây Ninh khi đã cướp đi chiếc điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

Ngày 24-9, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một đôi nam nữ tới mua hàng rồi cướp điện thoại của người bán hàng là một phụ nữ khuyết tật trung niên.

Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là tỉnh Long An) vào ngày 21-9. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi thiếu nhân văn của đôi nam nữ đi xe máy.

Clip ghi lại vụ việc

Clip ghi lại vụ việc

Nhiều bình luận để lại sự bức xúc như: "2 người kia xem lại có cắn rứt lương tâm hay không"; "Cuộc sống của người khuyết tật vốn dĩ đã không may mắn, đã không giúp đỡ sao lại còn tàn nhẫn với họ như vậy"; "Đề nghị công an phải tìm ra được đôi nam nữ này để xử lý nghiêm minh"...

Sáng nay, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo phường Long An, tỉnh Tây Ninh xác nhận có sự việc nói trên, đồng thời cho biết công an đã xác minh được người phụ nữ ngồi sau xe máy giật điện thoại và mời lên làm việc.

Liên quan đến thông tin mạng xã hội lan truyền, do quá đau buồn về việc bị mất chiếc điện thoại nên người phụ nữ khuyết tật đã chọn cách "dừng lại cuộc sống của mình", theo lãnh đạo phường Long An, thông tin này là chưa chính xác. "Qua làm việc với gia đình cho biết cô đã có bệnh từ trước"- lãnh đạo này nói.

Được biết, người phụ nữ khuyết tật này tên N.T.T.T, sinh năm 1979, hiện gia đình đang lo hậu sự cho cô tại quê nhà.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/phan-no-doi-nam-nu-dan-canh-mua-hang-roi-cuop-dien-thoai-cua-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-196250924092504072.htm
https://nld.com.vn/phan-no-doi-nam-nu-dan-canh-mua-hang-roi-cuop-dien-thoai-cua-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-196250924092504072.htm
