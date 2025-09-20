Phan Như Thảo: 'Thu nhập từ phun xăm cao gấp 5 lần thời tôi làm showbiz'

Từng là người mẫu, diễn viên nổi tiếng, Phan Như Thảo rẽ hướng sang nghề phun xăm thẩm mỹ khi sinh con gái đầu lòng. Sau gần 10 năm, cô có cửa tiệm hoạt động ổn định, sáng lập một giải thưởng riêng trong lĩnh vực làm đẹp.

Trong cuộc trò chuyện với Ngôi Sao , Phan Như Thảo nói về lựa chọn này, cũng như cách cô và ông xã - doanh nhân Đức An - phân chia vai trò trong gia đình để cả hai cùng hạnh phúc, có điều kiện theo đuổi đam mê.

Diễn viên - người mẫu Phan Như Thảo.

- Điều gì khiến chị từ nghệ sĩ chuyển sang nghề phun xăm?

- Năm 2016, khi mang bầu bé Bồ Câu, tôi vẫn đi phim, thường xuyên về miền Tây quay Bồng bềnh trên sông . Đến khi bụng lớn, tôi mới chịu dừng hẳn công việc để ở nhà dưỡng thai.

Thời gian ở nhà chờ sinh khiến tôi buồn chán vì ngày nào cũng lặp lại chuyện ăn, xem phim, đọc sách. Thấy vậy, chồng gợi ý tôi học nghề phun xăm - lĩnh vực đang thịnh hành ở Mỹ lúc đó. Anh tin rằng với sự khéo tay, tỉ mỉ và yêu thích cái đẹp, tôi sẽ phù hợp. Tôi nhận ra đây là cơ hội nên bắt tay tìm hiểu ngay.

Sau khóa học đầu tiên, giáo viên đánh giá tay nghề của tôi khá tốt, nên ông xã mở một studio nhỏ tại nhà để tôi thực hành. Ban đầu, tôi chỉ làm cho người quen, sau nhờ họ giới thiệu thêm mà lượng khách tăng dần.

Chỉ sau khoảng nửa năm, tôi đã có lượng khách ổn định, bắt đầu nhận học viên, thuê thêm thợ và biến studio thành tiệm chuyên nghiệp. Sáu tháng tiếp theo, cơ sở phát triển như một doanh nghiệp nhỏ với đầy đủ bộ phận marketing, bán hàng, chăm sóc khách hàng, lễ tân bên cạnh đội ngũ kỹ thuật viên.

Năm 2018, khi đưa Bồ Câu sang Mỹ thăm bà nội, tôi tranh thủ mở hai khóa đào tạo với mỗi lớp 20 học viên. Chỉ sau vài tuần, số tiền thu được khá lớn, tạo thêm động lực cho tôi gắn bó với nghề.

Thực ra ban đầu, tôi chỉ định học phun xăm để chờ con gái lên 2-3 tuổi sẽ cùng gia đình định cư nước ngoài. Nhưng khi công việc thuận lợi, tôi bị cuốn vào và muốn phát triển lâu dài. Đến nay, tôi đã gắn bó với nghề này gần 10 năm. Thu nhập từ phun xăm cao, có thể gấp 5-6 lần cát-xê của tôi thời hoạt động showbiz.

- Trước khi gặt hái thành công, chị từng đối mặt những khó khăn nào trong quá trình khởi nghiệp?