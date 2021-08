Phan Như Thảo khoe vóc dáng thon gọn sau khi bị chê béo

Mặc dù sinh con đầu lòng từ năm 2016 nhưng nhiều năm qua, Phan Như Thảo vẫn khó lấy lại vóc dáng thon gọn, gợi cảm như thời còn làm người mẫu. Phan Như Thảo từng cho biết nhiều lần cô lên kế hoạch giảm cân nhưng thất bại.

Nguyên nhân là do chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An thường xuyên nấu nhiều món ăn ngon cho vợ. Ngoài ra, đại gia Đức An cũng không đồng tình với việc vợ thực hiện chế độ ăn khắc nghiệt.