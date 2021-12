Phân loại các giai đoạn của ung thư vú như thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Theo thống kê, hiện có khoảng 42.188 người đang sống cùng căn bệnh ung thư vú. Trước đây ung thư vú là nỗi ám ảnh của nhiều người, nhưng ngày nay ung thư vú có thể sàng lọc, phát hiện sớm và tiên lượng điều trị tốt nếu được chẩn đoán ở giai đoạn sớm.

Tuy nhiên hiện nay ở Việt Nam vẫn còn đến một nửa bệnh nhân ung thư vú đến viện khi đã ở giai đoạn 3 - 4, lúc này khả năng chữa khỏi không còn cao.

Các giai đoạn của ung thư vú.

Ung thư vú được chia làm 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Giai đoạn xâm lấn

Đây là giai đoạn sớm nhất của ung thư vú. Có u rất nhỏ, đường kính lớn nhất chỉ khoảng 2cm hoặc nhỏ hơn. Không có hạch di căn tới vùng nách.