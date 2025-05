Phân khúc sedan cỡ B: Chọn Toyota Vios, Hyundai Accent hay Honda City?

Hyundai Accent thế hệ mới được ra mắt đúng 1 năm trước. Ảnh: TC Motor

Đối thủ lớn nhất của Toyota Vios - Hyundai Accent được TC Motor giới thiệu tại Việt Nam vào năm 2010 dưới dạng nhập khẩu và đã trải qua nhiều lần nâng cấp để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Thế hệ Accent hiện nay được ra mắt đúng 1 năm trước, vào cuối tháng 5/2024 với 4 phiên bản 1.5 MT tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT đặc biệt và 1.5 AT cao cấp, giá bán lần lượt là 439, 489, 529 và 569 triệu đồng.

Mẫu xe này nổi bật với thiết kế hiện đại, nhiều trang bị tiện nghi và mức giá cạnh tranh. Tuy vậy, thế hệ mới của Hyundai Accent lại tỏ ra không hút khách bằng thế hệ trước. Một phần do thiết kế ngoại thất chưa thực sự phù hợp với thị hiếu khách hàng trong nước, cùng với việc mất đi lợi thế cạnh tranh về giá (giá từ 439 - 569 triệu đồng) khiến Accent gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ Nhật Bản.

Thế hệ Honda City đang bán tại Việt Nam đã được ra mắt từ năm 2020. Ảnh: Honda Việt Nam

Còn Honda City được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2013 dưới dạng lắp ráp trong nước. Thế hệ mới nhất của mẫu xe này ra mắt năm 2021 và được nâng cấp nhẹ vào cuối năm 2023. Hiện, City được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước với 3 phiên bản: G, L và RS với giá bán lần lượt là 499, 539 và 569 triệu đồng, cao nhất phân khúc.

Honda City khá bền dáng dù không có thay đổi nhiều sau nhiều năm xuất hiện. Cùng với đó, hệ thống an toàn ADAS là trang bị tiêu chuẩn trên cả 3 phân khúc giúp City được đánh giá cao về cảm giác lái và tính năng an toàn. Tuy vậy, yếu điểm của City so với 2 đối thủ của mình lại là giá bán cao và ít tuỳ chọn.