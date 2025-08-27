Phân khúc căn hộ tiếp tục dẫn dắt thị trường miền Trung

Tại miền Trung, phân khúc căn hộ bắt đầu sôi động trở lại từ cuối năm 2023, khi một số dự án chung cư giá bình dân được mở bán ở Đà Nẵng. Từ những tín hiệu khởi sắc ban đầu, căn hộ nhanh chóng trở thành phân khúc “tạo sóng”, liên tục duy trì vị thế chủ lực trong suốt 2 năm qua. Trong đó, Đà Nẵng giữ vai trò “đầu tàu”, vừa dẫn đầu về nguồn cung, vừa là địa phương có thanh khoản cao nhất.
Các dự án căn hộ tại Đà Nẵng tập trung nhiều ở khu vực ven sông Hàn, đô thị FPT và ven biển Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt, đôi bờ sông Hàn vẫn là tâm điểm thu hút giới đầu tư, nổi bật với các dự án của Sun Group như Sun Cosmo, Sun Ponte, Sun Costa Residence, Sun Symphony…
Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng ghi nhận thêm 950 căn hộ mới từ 4 dự án, nâng tổng nguồn cung lên gần 12.300 căn thuộc 31 dự án.
Phần lớn các dự án mở bán từ năm 2024 đến nay đều có giá từ 65 triệu đồng/m2 trở lên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, một số dự án hạng sang tại trung tâm và ven sông Hàn đã ghi nhận mức giá cao nhất 130-200 triệu đồng/m2.
Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội cho biết, thị trường căn hộ Đà Nẵng đang thu hút nhiều nhóm khách hàng, trong đó nhà đầu tư đến từ Hà Nội và TP.HCM hoạt động rất tích cực, nhất là ở phân khúc hạng A.
Tương tự, bà Đặng Thị Hồng Minh, Tổng giám đốc Minh Minh Group, tổng đại lý phân phối các dự án của Sun Group tại Đà Nẵng chia sẻ, ngoài khách hàng từ hai đô thị lớn, lượng người mua đến từ Đà Nẵng và các địa phương lân cận như Huế, Quảng Trị cũng ngày càng tăng.
Với TP. Huế, “cú hích” trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/2025 đã tiếp thêm động lực cho thị trường, trong đó căn hộ là phân khúc được quan tâm nhất. Ngoài các dự án đã bàn giao như Nera Garden, W3 - West Sky, Tower - Manor Crown Huế…, nhiều dự án mới như Prisma, W1-W4 (West Sky), chung cư nhà ở xã hội khu đất XH1 (đô thị mới An Vân Dương) cũng đang thu hút khách hàng.
Điển hình như Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư Đống Đa (Hue Heritage) tại trung tâm TP. Huế đang triển khai. Đây là công trình do Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Đống Đa làm chủ đầu tư, tổng vốn khoảng 1.300 tỷ đồng, diện tích hơn 8.600 m3, gồm 3 tầng hầm, 25 tầng nổi, 669 căn hộ. Dự án khởi công ngày 29/12/2024 và dự kiến hoàn thành trong 36 tháng, đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm.
Ông Trương Viết Tài, Giám đốc kinh doanh Bold Land, chi nhánh Huế, cho biết: “Các dự án căn hộ tầm trung tại Huế hiện có giá 30-40 triệu đồng/m2 (khoảng 1,8-2,5 tỷ đồng/căn), thấp hơn nhiều so với Đà Nẵng và các nơi khác. Dư địa tăng giá vẫn lớn, nhu cầu ở thực dồi dào, nên giao dịch diễn ra khá sôi động”.
Còn tại Quảng Bình (cũ), tòa căn hộ Regal Residence Luxury trong khu đô thị Regal Legend (ven biển Bảo Ninh) cũng được nhà đầu tư săn đón. Đây là dự án cao cấp để ở đầu tiên tại địa phương, gồm 463 căn, giá từ 1,8 đến 5 tỷ đồng/căn. Sau hơn một năm mở bán, tỷ lệ thanh khoản đã đạt trên 70%.
Regal Group hiện nhận đặt chỗ cho khoảng 1.200 sản phẩm tại tòa Regal Residence Signature. Sau thành công của Regal Residence Luxury, dự án mới này thu hút đông đảo nhà đầu tư từ địa phương, Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM.
Lý giải sức hút của phân khúc căn hộ, ông Trần Xuân Tuân, Giám đốc kinh doanh Sàn giao dịch bất động sản Simi Land phân tích, căn hộ dễ hấp thụ nhờ khả năng tạo thu nhập thụ động từ cho thuê và tiềm năng sinh lời nhờ tăng giá trị tài sản.
“Sở hữu căn hộ, nhà đầu tư có thể cho thuê để có nguồn thu cố định hàng tháng hoặc hàng quý. Khi bán lại, sản phẩm vẫn có khả năng tăng giá để mang lại lợi nhuận mới”, ông Tuân nói.
Các chuyên gia dự báo, nguồn cung căn hộ tại miền Trung sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Consulting (DKRA Group) nhận định, trong quý III/2025, số lượng căn hộ chào bán tại Đà Nẵng và vùng lân cận có thể đạt 1.500-2.500 căn, chủ yếu ở phân khúc hạng A. Sức cầu duy trì đà hồi phục, song khó có đột phá lớn.
Về phần mình, bà Đỗ Thị Thu Hằng (Savills) dự báo, từ nửa cuối năm 2025 đến năm 2027, Đà Nẵng sẽ có thêm khoảng 12.300 căn hộ từ 19 dự án. Trong khi đó, bà Dương Thùy Dung (CBRE) cho rằng, trong 3 năm tới, nguồn cung mới tại Đà Nẵng có thể đạt khoảng 10.000 căn, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước đạt 26% giai đoạn 2024-2027. Giá sơ cấp cũng được dự báo tăng bình quân 15%/năm trong cùng giai đoạn.