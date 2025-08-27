Phân khúc căn hộ tiếp tục dẫn dắt thị trường miền Trung

Tại miền Trung, phân khúc căn hộ bắt đầu sôi động trở lại từ cuối năm 2023, khi một số dự án chung cư giá bình dân được mở bán ở Đà Nẵng. Từ những tín hiệu khởi sắc ban đầu, căn hộ nhanh chóng trở thành phân khúc “tạo sóng”, liên tục duy trì vị thế chủ lực trong suốt 2 năm qua. Trong đó, Đà Nẵng giữ vai trò “đầu tàu”, vừa dẫn đầu về nguồn cung, vừa là địa phương có thanh khoản cao nhất.

Các dự án căn hộ tại Đà Nẵng tập trung nhiều ở khu vực ven sông Hàn, đô thị FPT và ven biển Nguyễn Tất Thành. Đặc biệt, đôi bờ sông Hàn vẫn là tâm điểm thu hút giới đầu tư, nổi bật với các dự án của Sun Group như Sun Cosmo, Sun Ponte, Sun Costa Residence, Sun Symphony…

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng ghi nhận thêm 950 căn hộ mới từ 4 dự án, nâng tổng nguồn cung lên gần 12.300 căn thuộc 31 dự án.

Phần lớn các dự án mở bán từ năm 2024 đến nay đều có giá từ 65 triệu đồng/m2 trở lên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, một số dự án hạng sang tại trung tâm và ven sông Hàn đã ghi nhận mức giá cao nhất 130-200 triệu đồng/m2.