Phân khúc bất động sản nào tăng giá cao nhất thời gian qua?

Trên thị trường thứ cấp, đà tăng giá bán quý I cũng chậm lại. Hiện giá chuyển nhượng chung cư đạt khoảng 50 triệu đồng/m2, nhỉnh 3% so với quý trước. Phần lớn giá các dự án không có nhiều biến động, trừ một số dự án sở hữu vị trí đắc địa tại quận trung tâm, có tiềm năng cho thuê tốt.

Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu CBRE, sau giai đoạn tăng trưởng nóng từ đầu năm ngoái, hiện giá bán chung cư sơ cấp đạt khoảng 75 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì), tăng nhẹ so với quý trước. Tuy nhiên, đây là mức tăng theo quý thấp nhất kể từ quý II/2023. Nguồn cung chủ yếu đến từ các khu đô thị quy mô lớn ở ven đô.

Dữ liệu cho thấy, nguồn cung sơ cấp chỉ đạt khoảng 4.000 căn và lượng tiêu thụ ở mức 3.000 căn, giảm 60 - 70% so với mức 11.000 - 12.000 căn của quý IV/2024.

“Đây là quý đầu tiên thị trường ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ kể từ quý I/2023”, báo cáo nêu.

Lý giải về sự “giảm tốc” của chung cư Hà Nội, ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho rằng, mức giá bán đang ở ngưỡng cao so với khả năng chi trả trung bình cũng là yếu tố ảnh hưởng tới quyết định mua của nhiều người.

Đất nền tăng giá tốt nhất quý I/2025

Theo báo cáo của công ty PropertyGuru Việt Nam, phân khúc đất nền trong quý I/2025 nhận được sự quan tâm lớn và có mức tăng trưởng tốt. Theo đó, đất nền tại các tỉnh miền Bắc ghi nhận mức độ tăng trưởng lớn. Cụ thể, so với quý I/2023, trong quý I/2025, giá bán đất nền tại Hưng Yên đã tăng 55%, Bắc Ninh tăng 46%, Hà Nội tăng 42%, Hải Phòng tăng 21%…