Ông chủ còn hay có tật đánh người làm. Có lần Phan Khôi góp ý về cái tật ấy, ông chủ liền “triết lý”: “Người An Nam, nhất là cái bọn hạ lưu, xưa nay quen ăn roi vọt mới chịu làm, chứ không phải họ biết tự trọng.... Còn muốn lấy nhân đạo đãi họ thì phải đợi đến khi nào giáo dục lan khắp và đầy đủ để họ cũng biết tự trọng thì mới được. Tôi là nhà buôn, chỉ cốt sao cho công việc chạy là được...”. Tuy nhiên, ông chủ sau đó cũng cười hà hà và hứa sẽ nhớ khuyên can thẳng băng của “cụ” đồ Nho trẻ xứ Quảng. Cũng có lẽ vì vậy, nên ông chủ họ Bạch chưa bao giờ có một lời nói nặng với Phan Khôi. Ngược lại, ông còn tỏ ra quan tâm nhiều thứ ngoài công việc với viên thư ký họ Phan.

Phan Khôi bèn thử vận may, nhờ người tiến cử mình với ông chủ họ Bạch. Thế rồi một buổi chiều có người tìm đến phòng trọ gặp Phan Khôi đưa ra thư mời đến gặp ông chủ. Cuộc gặp giữa Phan Khôi và Bạch Thái Bưởi diễn ra khá nhanh gọn. Sau một hồi trao đổi, đôi bên thống nhất Phan Khôi sẽ làm việc từ ngày 1/5/1920 với mức lương năm chục đồng, nhưng mỗi tháng phải để lại 10% gọi là “tiền ký quỹ”.

An táng xong xuôi, Phan Khôi nhận rương hòm đồ đạc của em đưa về quê. Nhưng thay vì về thẳng bằng đường bộ, ông lại nổi hứng “mua đường” vòng vèo lên Hà Nội, rồi xuống Hải Phòng để đợi đi... tàu biển trở về! Ở Hải Phòng, ông tình cờ gặp Dương Tự Nguyên, anh ruột của những trí thức lừng danh Dương Bá Trạc, Dương Quảng Hàm, Dương Tự Quán,... và cũng là chú ruột của nhà văn liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý. Dương Tự Nguyên sau khi du học tại Nhật Bản theo phong trào Đông Du của Phan Bội Châu, về Hải Phòng vừa làm một chân trong nhà băng của Ăng-lê, vừa viết sách.

Theo tư liệu của ông Phan An Sa, con trai út của Phan Khôi, mùa thu năm 1919 Phan Khôi trắng tay quay về quê nhà Bảo An (Quảng Nam) “nằm khoèo” sau mấy tháng vỡ mộng với việc làm báo tại Sài Gòn. Được gần 1 năm thì bước ngoặt xảy ra: Tháng 3/1920, Phan Hạnh (anh trai nhà trí thức cách mạng Phan Thanh) là con trai cả của người chú ruột đột ngột qua đời ở Thanh Hóa khi tuổi đời còn rất trẻ. Phan Khôi khi đó 33 tuổi, được gia đình ủy thác ra xứ Thanh lo hậu sự cho em.

Thế rồi, sự xa cách về quan điểm, chí hướng tự do tư tưởng, sáng tạo chữ nghĩa khiến Phan Khôi quyết tâm dứt áo khỏi hãng tàu Bạch Thái, dù việc này không dễ dàng gì, bởi ông chủ cũng muốn cố giữ người tài. Lúc này có thêm hai nguyên nhân càng khiến Phan Khôi ra đi. Đó là Hội Thánh Tin Lành ở Hà Nội cho người xuống Hải Phòng tìm ông, mời tham gia dịch Kinh Thánh ra tiếng Việt. Một lý do khác, đó là ở quê nhà, chính quyền địa phương đang buộc ông phải về lại. Bởi trước đó, Phan Khôi bị bắt đi tù mấy năm ở Quảng Nam do tham gia phong trào Văn Thân cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng, và biểu tình đòi giảm thuế trong vụ Trung kỳ dân biến. Lúc này tuy mãn hạn tù đã lâu, nhưng Phan Khôi vẫn thuộc diện phải quản thúc vô kỳ hạn.

Thế rồi buổi chiều ngày 31/12/1920, Phan Khôi gặp Bạch Thái Bưởi để từ giã, sau tròn 8 tháng làm công cho hãng buôn này. Không níu giữ người được nữa, ông chủ đành tươi cười bảo thủ quỹ mở két lấy tiền trả lương tháng ấy cho Phan Khôi, và trả luôn 35 đồng tiền ký quỹ...