Phan Đinh Tùng kể về những cám dỗ tuổi trẻ và quyết định vượt qua

Hà Phương - 15/08/2025 09:35
Phan Đinh Tùng vừa đánh dấu sự trở lại với ca khúc 'Thiên la địa võng', gửi đi thông điệp cảnh báo về những cạm bẫy tinh vi đang hiện hữu trong đời sống hiện đại.

Ban đầu, "Thiên la địa võng" dự kiến ra mắt từ năm trước, nhưng nam ca sĩ quyết định lùi lịch để đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm.

Với anh, đây không chỉ là một ca khúc, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ mà anh luôn canh cánh trong lòng: xã hội luôn tồn tại những “thiên la địa võng”, những cạm bẫy hào nhoáng nhưng có thể cuốn cả một đời người xuống vực thẳm. Chỉ khi giữ vững bản lĩnh và tỉnh táo, con người mới không trở thành nạn nhân. 

Từng trải qua những thử thách và cám dỗ của những năm tháng tuổi trẻ, Phan Đinh Tùng hiểu rõ sức hút chết người của những cuộc vui ngắn hạn, những lời rủ rê khéo léo, hay những lớp hào quang phù phiếm. Chính vì đã một lần đứng trước ngã rẽ đó và chọn vượt qua, anh muốn dùng âm nhạc để nhắc nhở thế hệ trẻ về việc giữ mình. Những trải nghiệm ấy giờ đây được anh chuyển hóa thành nghệ thuật, để truyền cảm hứng và định hướng tích cực cho những ai đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời.

Dưới bàn tay đạo diễn Lữ Bình, MV "Thiên la địa võng" được xây dựng như một câu chuyện ẩn dụ. Trong đó, Phan Đinh Tùng hóa thân thành một “bóng đen” bí ẩn – biểu tượng cho lương tâm và tiếng nói nội tâm – đồng hành cùng “linh hồn” một cô gái trẻ. Câu chuyện bắt đầu với hình ảnh cô gái trong sáng, hồn nhiên bên mối tình đẹp, nhưng dần bị cuốn vào vòng xoáy tiệc tùng, tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn mờ ảo và những lời mật ngọt.

Các khung hình chuyển từ ánh sáng ấm áp sang gam màu lạnh, tối, tạo cảm giác ngột ngạt của những “mạng nhện” vô hình bủa vây. Rượu, thuốc và những thú vui nhất thời xuất hiện như những sợi dây trói buộc, khiến nhân vật trượt dài vào nghiện ngập, mất đi gia đình, tình yêu và bản thân. Đoạn kết mở, để khán giả tự rút ra bài học cho mình.

Âm nhạc của "Thiên la địa võng" do Nguyễn Hoàng Vinh sáng tác, phần hòa âm – thu âm – mix – master do Thống đảm nhận. Chất nhạc sâu lắng, có phần ma mị, tạo không gian để lời ca “chạm” tới người nghe. “"Thiên la địa võng" cuốn em vào trong cơn mê, sánh bước cùng ai em quên cả câu thề” – câu hát vừa là lời trách móc, vừa như tiếng van nài của những người bất lực nhìn người mình thương đánh mất bản thân.

Với sản phẩm này, Phan Đinh Tùng mong muốn chạm đến lớp khán giả trẻ, những người đang đối diện với nhiều cám dỗ và áp lực. “Đây là thông điệp dẫu không mới nhưng luôn mang tính thời sự, nhất là khi người trẻ phải đối diện với nhiều cuộc khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần”, anh nói.

Phan Đinh Tùng là một trong những nghệ sĩ lâu năm của nhạc Việt, sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc như "Khúc hát mừng sinh nhật", "Bởi vì anh yêu em", "Cạm bẫy tình yêu", "Ngôi sao lẻ loi"… Năm 2024, anh gây chú ý với hành trình tại Anh trai vượt ngàn chông gai, mang đến nhiều tiết mục được yêu thích, đặc biệt là "Một vòng Việt Nam".

Từ nhạc thánh ca, quê hương, tình yêu cho đến các ca khúc xã hội, thông điệp nhân văn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt sự nghiệp của nam ca sĩ. "Thiên la địa võng" là minh chứng mới nhất cho điều đó – một sản phẩm âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà còn để suy ngẫm. 


                        

                    


                    
