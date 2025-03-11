Phản diện Ba Cẩn 'Biệt động Sài Gòn': 2 lần vượt qua cửa tử, U80 sống sung túc

Gần 40 năm trôi qua kể từ ngày lên sóng, Biệt động Sài Gòn đến nay vẫn là bộ phim kinh điển về đề tài cách mạng trên màn ảnh Việt.

Không chỉ lưu lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả, tác phẩm còn đem đến tiếng tăm cho các diễn viên tham gia, trong đó phải kể đến nhân vật phản diện Ba Cẩn do NSƯT Hai Nhất thủ vai.

"Trùm phản diện" kinh điển của màn ảnh Việt

NSƯT Hai Nhất (tên thật là Nguyễn Văn A), sinh năm 1948 tại Ninh Bình. Thời trẻ, ông đi bộ đội và đam mê văn nghệ, được phân công vào đội văn nghệ của đơn vị.

Năm 1978, NSƯT Hai Nhất ra quân và vào Nam lập nghiệp. Sau thời gian lang thang đi xin việc làm, ở độ tuổi ngoài 30, ông mới tình cờ gặp được đạo diễn Hồng Sến và bén duyên với nghệ thuật.