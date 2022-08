Phần còn lại của tòa thành lớn nhất Việt Nam có niên đại hơn 2 nghìn năm

Giếng Ngọc gắn với truyền thuyết bi kịch của Mỵ Châu, Trọng Thủy. Sau khi dẫn quân đuổi theo An Dương Vương, đến nơi Trọng Thủy chỉ thấy xác Mỵ Châu, bèn ôm xác vợ về an táng tại Loa Thành rồi nhảy xuống giếng Ngọc tự vẫn. Nếu lấy nước giếng rửa những viên ngọc trai được tạo bởi máu của Mỵ Châu, ngọc sẽ sáng đẹp vô cùng.

Đền thờ An Dương Vương (đền Thượng) ở vị trí góc Đông Nam thành Nội. Đền quay hướng nam với các kiến trúc nằm theo trục Nam - Bắc. Cốt nền cao dần lên, bao gồm 3 cây hương đá, nghi môn ngoại, nghi môn nội, tả - hữu mạc, nhà bia, tiền đường, phương đình, trung đường, hậu cung.

Am Mỵ Châu là nơi thờ công chúa Mỵ Châu, con gái An Dương Vương. Am nằm ở trung tâm thành Nội, phía Tây đình Ngự Triều Di Quy.

Ban thờ công chúa Mỵ Châu bên trong. Trong truyền thuyết, nàng công chúa vì cả tin đã gây lầm lỗi, dẫn đến thảm họa mất nước Âu Lạc về tay Triệu Đà.

Miếu Cửa Nam tại vị trí cửa phía Nam thành Cổ Loa, là điểm sát nhau nhất giữa vòng thành Ngoại và Trung.

Điếm xóm Chùa thờ Cao Lỗ, nằm chính giữa cạnh Nam của vòng thành Nội.

Tượng Cao Lỗ, vị tướng tài của An Dương Vương, đã có công chế ra nỏ thần.