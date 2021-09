Phân chia vùng đỏ, vùng xanh tại 4 địa phương có ca Covid-19 cao nhất cả nước

Đánh giá nguy cơ dịch theo quận, huyện tại TP.HCM



Trạng thái Bình thường mới (vùng xanh) tại TP.HCM có 3 đơn vị là huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và quận 7. Nguy cơ (vùng vàng) có 3 đơn vị là TP. Thủ Đức, huyện Bình Chánh và quận Phú Nhuận.



Nguy cơ cao (vùng cam) có 14 đơn vị gồm các quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 và các huyện là Nhà Bè, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú.



Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 2 đơn vị quận 4, quận 12.

Một điểm phong tỏa tại TP.HCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bộ Y tế cho biết, toàn TP.HCM có 24.330 tổ dân phố với 1.782.203 hộ dân. Trong đó, có 14.034 tổ dân phố (58%) đạt bình thường mới, có 6.098 tổ dân phố (25%) đạt mức nguy cơ, có 1.962 tổ dân phố (8%) đạt mức nguy cơ cao, vẫn còn 3.091 tổ dân phố (13%) ở mức nguy cơ rất cao (vùng đỏ).



TP.HCM hiện đã tiêm được 8,83 triệu liều vắc xin Covid-19 trên tổng số 9,49 triệu liều vắc xin đã phân bổ.



Tại các "vùng đỏ", "vùng cam" ở TP.HCM, lực lượng y tế thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân, trừ các trường hợp F0 đã được xác định trong 14 ngày gần đây và các F0 đã xuất viện, khỏi bệnh. Việc lấy mẫu cần lặp lại sau mỗi 2 ngày, làm liên tục 3 lần trong 7 ngày.



Trong ngày 21/9, TP.HCM ghi nhận 6.521 ca Covid-19 thông qua sàng lọc (tăng 1.349 ca so với ngày trước đó). Trong đợt dịch thứ 4 này, TP.HCM ghi nhận 348.220 trường hợp mắc Covid-19.



Tỉnh Bình Dương



Bình thường mới (vùng xanh) có 7 đơn vị là Tân Uyên, Bến Cát, Bàu Bàng, Bắc Tân Yên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Thủ Dầu Một. Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 1 đơn vị là Dĩ An. Nguy cơ cao (vùng cam) có 1 đơn vị là Thuận An.



Theo Bộ Y tế, toàn tỉnh Bình Dương có 52 xã/phường bình thường mới và 6 xã/ phường có nguy cơ, 21 xã/phường có nguy cơ cao, 12 xã/phường có nguy cơ rất cao.



Trong ngày 21/9, tỉnh này đã tiêm được 18.000 1iều vắc xin Covid-19. Trong ngày 21/9, tỉnh ghi nhận 126 ca Covid-19 trong cộng đồng (tăng 18 ca so với ngày trước đó). Số mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 183.314 ca.



Tỉnh Đồng Nai



Bình thường mới (vùng xanh) có 5 đơn vị (các huyện Định Quán, Cẩm Mỹ, Tân Phú, Long Khánh, Xuân Lộc). Nguy cơ (vùng vàng) có 1 đơn vị (huyện Thống Nhất). Nguy cơ cao (vùng cam) có 4 đơn vị (các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu). Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) có 1 đơn vị (TP Biên Hòa).



Đánh giá theo xã/phường, tỉnh Đồng Nai có 104 xã/phường bình thường mới, 22 xã/phường có nguy cơ, 23 xã/phường có nguy cơ cao và có 21 xã/phường có nguy cơ rất cao. Trong ngày 21/9, Đồng Nai ghi nhận 5 ca cộng đồng (giảm 9 ca so với ngày trước đó). Số ca mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 41.432 ca. Đồng Nai thực hiện tiêm được 4.100 liều vắc xin trong ngày 21/9.



Tỉnh Long An



Bình thường mới (vùng xanh), tỉnh Long An có 10 đơn vị (huyện Cần Đước, huyện Châu Thành, huyện Đức Huệ, huyện Mộc Hóa, huyện Tân Hưng, huyện Tân Thạnh, huyện Tân Trụ, huyện Thạnh Hóa, huyện Thủ Thừa, huyện Vĩnh Hưng). Nguy cơ (vùng vàng) có 3 đơn vị (huyện Cần Giuộc, huyện Đức Hòa, TP Tân An). Nguy cơ cao (vùng cam) có 2 đơn vị (huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường). Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) không có.



Trong ngày 21/9, tỉnh Long An tiêm được 9.500 liều vắc xin Covid-19. Cũng trong ngày, tỉnh này ghi nhận 2 ca Covid-19 trong cộng đồng (giảm 13 ca so với ngày trước đó). Số ca mắc giai đoạn 4 đến nay trên địa bàn là 30.850 ca.