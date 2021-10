Phân cấp độ dịch, TP.HCM đang ở cấp mấy?

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đề nghị các quận – huyện tăng cường, kiểm tra giám sát việc thực hiện các Bộ tiêu chí an toàn trên các lĩnh vực mà UBND TP.HCM đã ban hành để đảm bảo công tác phòng chống dịch được duy trì hiệu quả.

