Phân cảnh tù nhân Côn Đảo gây sốt mạng xã hội

Bất ngờ nổi tiếng

Ngày 13/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh trong một bộ phim về cựu tù Côn Đảo trong những năm tháng chiến tranh. Trong đoạn video, những người tù ở Côn Đảo hiện lên với thân hình gầy guộc, lộ rõ xương sườn, làn da sạm màu nắng gió.

Khung cảnh nhà tù Côn Đảo hiện lên ám ảnh với hàng dãy tù nhân bị giam giữ trong không gian chật hẹp, tối tăm. Tất cả đều bị xiềng xích trói buộc. Những người còn tỉnh táo thì có thể ngồi, phần còn lại đều khá mệt mỏi nằm co quắp trên giường đá.

Video về những cựu tù Côn Đảo lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội trong ngày 13/9.

Sau gần một ngày đăng tải, các video về những cựu tù Côn Đảo đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Trên Facebook, có video về các cựu tù này thu về khoảng 2,8 triệu lượt xem, 5.600 bình luận và hơn 700 lượt chia sẻ.

Nhiều khán giả thắc mắc đoàn làm phim kiếm ở đâu ra dàn diễn viên chất lượng, chân thực đến thế. "Giữ nguyên ê-kíp, giảm thêm vài kg nữa là dàn diễn viên này có thể quay phim về nạn đói năm 45", "Diễn như không diễn", "Cho mấy ông này đóng thêm phim về nạn đói năm 1945 nữa", "Dàn diễn viên đỉnh thật"...