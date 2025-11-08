Phản cảm hành động Ngân 98 để loạt khán giả đụng chạm vòng 1 khi đi biểu diễn

Mỗi lần xuất hiện, Ngân 98 lại khiến cư dân mạng xôn xao với hàng loạt ồn ào liên quan từ đời tư cho tới phong cách ăn mặc. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước khoảnh khắc DJ Ngân 98 mặc trang phục phản cảm trong một buổi biểu diễn tại quán bar.

Trong đoạn clip do chính Lương Bằng Quang – ông xã của Ngân 98 đăng tải, nữ DJ diện trang phục khoét xẻ nhức mắt, cúi người xuống khu vực khán giả để giao lưu. Điều gây tranh cãi là hành động để nhiều người thoải mái chạm tay vào vòng 1 của cô ngay giữa sân khấu.

Trong bài đăng, Lương Bằng Quang còn viết chú thích: "Mặc vậy là còn kín trong môi trường này đó mấy chị". Cư dân mạng liền bày tỏ sự bức xúc, cho rằng cả hai đang cố tình tạo chiêu trò phản cảm để gây chú ý.