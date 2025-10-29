Phân bổ 428 tỷ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng mưa lũ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hoàn lưu bão số 11 gây mưa lớn đã làm ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Duy Đức)

Tính đến 16h ngày 29/10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ là trên 1.105 tỷ đồng. Trong đó, số kinh phí ủng hộ đã chuyển vào các tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 494 tỷ đồng. Tập đoàn VinGroup đăng ký ủng hộ qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 500 tỷ đồng.

Từ ngày 2/10, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn VinGroup đã phối hợp với MTTQ các cấp tiến hành khảo sát, trao trực tiếp tại các địa phương. Hiện nay đã giải ngân được trên 211 tỷ đồng.

Số tiền ủng hộ 100 tỷ đồng của Thành phố Hà Nội; 2,5 tỷ đồng của thành phố Cần Thơ; 10 tỷ đồng cả Tập đoàn Ecopark; 5 tỷ đồng của Samsung Việt Nam; 1 tỷ đồng của Honda Việt Nam đã được chuyển trực tiếp về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở thiệt hại thực tế và đề nghị của các địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ kinh phí ủng hộ tới các địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 10, số 11 và mưa lũ gây ra.

Theo đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã phân bổ 3 đợt với tổng kinh phí 428 tỷ đồng hỗ trợ 17 tỉnh, thành phố thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão, lũ, gồm: Thái Nguyên (45 tỷ đồng); Nghệ An, Hà Tĩnh (40,5 tỷ đồng); Quảng Trị (35,5 tỷ đồng); Cao Bằng, Tuyên Quang (35 tỷ đồng); Lạng Sơn (30,5 tỷ đồng); Ninh Bình, Thanh Hóa (25,5 tỷ đồng); Lào Cai (25 tỷ đồng); Bắc Ninh, Phú Thọ (20 tỷ đồng); Sơn La (15 tỷ đồng); Hưng Yên, Hải Phòng, Huế (10 tỷ đồng); Điện Biên (5 tỷ đồng).