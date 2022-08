Phạm Thu Hà là nghệ sĩ thanh nhạc biểu diễn chuyên nghiệp được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô có tình yêu đặc biệt với âm nhạc cổ điển nhưng năm 2012 cô quyết định đi theo dòng bán cổ điển. Sự thay đổi này khiến Thu Hà gặp không ít khó khăn nhưng bù lại cô đã được giới chuyên môn ghi nhận, đặc biệt nữ ca sĩ đã từng 2 lần được đề cử và 1 giải Cống hiến.

- Trong khi nhiều ca sĩ khác đang mở rộng biên độ khán giả của mình thì Phạm Thu Hà vẫn chung thuỷ với dòng nhạc bán cổ điển, điều gì khiến chị kiên định tới vậy?

Trước đây, khi hợp tác với nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, tôi nhớ mãi lời anh dặn: “Phạm Thu Hà không thể nào bước chân vào showbiz được. Em chỉ nên bước một chân mình vào thôi, để thấy được showbiz là như thế nào. Còn em vẫn nên bước ra một chân để giữ lại sự tĩnh tại, bình an vốn có của em”. Và chính vì sự nhận biết thực tại một cách nhạy cảm và chính xác đó nên tôi có thể phân định rõ ràng giữa việc khi đang làm nghệ thuật hay khi đang ở bên ngoài với cuộc sống riêng của mình. Cả sự kiên định với dòng nhạc này phần nhiều là do tôi yêu âm nhạc cổ điển, còn một phần nữa đó là tôi mong con đường mình đi nhiều bình an.

- Ai đã phát hiện và hướng chị theo dòng nhạc này?

Người thầy ảnh hưởng trực tiếp đến tôi từ khi tôi mới học tạo nguồn tại trường Nhạc viện Hà Nội là cô Mỹ Bình. Cô cũng là người đầu tiên cho tôi biết thanh nhạc cổ điển. Cô không những dạy tôi về cách hát cổ điển, xử lý tác phẩm thanh nhạc mà còn dạy tôi cung cách sống của một người nghệ sĩ chân chính, một người phụ nữ khi quay về với gia đình. Cô giống như một người mẹ thứ 2 và ảnh hưởng rất nhiều đến tôi trong bước đi đầu tiên về âm nhạc.