Phạm Thoại phải 'bán tháo' tài sản vì làm ăn thua lỗ, diện mạo gầy rộc ai cũng sốc

Sau chuyến thiện nguyện giúp đỡ bà con ảnh hưởng của bão số 11, mới đây Phạm Thoại đã lộ diện trong một livestream. Lần lên sóng này nam Tiktoker than thở công việc không thuận lợi, khó khăn lớn về tiền bạc nên muốn cho thuê hoặc bán xưởng livestream 1.000 m2
"Mình không còn khả năng duy trì hoạt động xưởng này nữa. Mình muốn thanh lý sớm để giải quyết khó khăn tài chính. Anh chị nào làm việc trong ngành livestream có thể ghé xem mặt bằng thuê hoặc mua lại", Phạm Thoại cho hay.
Lần lộ diện này, Phạm Thoại gây chú ý với ngoại hình gầy rộc, mắt thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Hiện clip liên quan đến nam Tiktoker đã nhận về hàng trăm nghìn lượt xem chia sẻ và bình luận chỉ sau ít giờ lên sóng.
Trong livestream cách đây 1 tháng, anh từng tâm sự nửa năm qua là khoảng thời gian khó khăn, áp lực đối với mình. Ngoài những công kích từ dân mạng, công việc của anh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Các áp lực cứ dồn dập ập đến khiến Phạm Thoại bị stress, cơ thể suy nhược, sụt cân trầm trọng,...
Anh cũng gửi lời xin lỗi đến mọi người sau loạt ồn ào thời gian vừa qua. Anh nói: "Mọi người nói trước đây mình ăn nói chửi bới này kìa, mình thấy cũng đúng thật... Một người ảnh hưởng trên mạng xã hội đáng ra làm bất cứ điều gì cần cẩn trọng, kỹ càng. Mình đã nhận ra điểm sai của bản thân và sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất".
Về việc trở lại livestream bán hàng, nam Tiktoker tiết lộ khoảng thời gian này anh muốn ổn định lại tâm lý, sẽ không ra mặt trực tiếp mà đứng phía sau hỗ trợ các phiên livestream của đồng nghiệp.
Trở lại với loạt drama của nam Tiktoker. Vào đầu năm nay, ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện của mẹ Bắp khiến Phạm Thoại liên tục bị chỉ trích. Sau đó anh đã livestream, thậm chí tung sao kê nhưng những lời "chữa cháy" đều không xoa dịu được dư luận.
Cho đến cuối tháng 7, cơ quan điều tra đưa ra kết luận chính thức việc Phạm Thoại và chị Lê Thị Thu Hòa không có hành vi vi phạm pháp luật khi kêu gọi từ thiện chữa bệnh cho bé Bắp, nam Tiktoker mới thông báo trở lại livestream bán hàng.
Nhưng vừa mới nhen nhóm "come back", Phạm Thoại tiếp tục gây tranh cãi khi tự nhận bản thân là "đại sứ nông sản". Việc này khiến anh bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an thành phố Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.