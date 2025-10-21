Phạm Thoại phải 'bán tháo' tài sản vì làm ăn thua lỗ, diện mạo gầy rộc ai cũng sốc

Sau chuyến thiện nguyện giúp đỡ bà con ảnh hưởng của bão số 11, mới đây Phạm Thoại đã lộ diện trong một livestream. Lần lên sóng này nam Tiktoker than thở công việc không thuận lợi, khó khăn lớn về tiền bạc nên muốn cho thuê hoặc bán xưởng livestream 1.000 m2

"Mình không còn khả năng duy trì hoạt động xưởng này nữa. Mình muốn thanh lý sớm để giải quyết khó khăn tài chính. Anh chị nào làm việc trong ngành livestream có thể ghé xem mặt bằng thuê hoặc mua lại", Phạm Thoại cho hay.