Phạm Thị Huyền Trang lừa 13.000 người: Loạt kịch bản người Việt mất nghìn tỷ

Đủ chiêu trò lấy tiền của nạn nhân

Ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với Cục chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử (thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia), với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện người trong đường dây lừa đảo. Từ tháng 5/2024 đến nay, những kẻ này chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Trước đó, có rất nhiều vụ lừa đảo có quy mô rất lớn khiến người dân mất tiền như: vụ TikToker Mr Pips bị bắt cùng 5.000 tỷ, hay TGĐ Công ty Triệu nụ cười, Tâm Lộc Phát Vàng Anji…